SPORT1 Doppelpass LIVE im TV & Stream: Gäste und Themen

SPORT1 24.08.2025 • 20:23 Uhr Der Doppelpass feiert 30 Jahre Fußballtalk auf SPORT1. In der nächsten Sendung erwarten die Zuschauer große Themen und prominente Gäste.

Nach dem erfolgreichen Auftakt in die Jubiläumssaison geht der Doppelpass am Sonntag in die nächste Runde.

{ "placeholderType": "MREC" }

Seit 1995 ist der SPORT1 Doppelpass am Sonntagvormittag Pflichtprogramm für Fußballfans. Das Erfolgsformat bringt Woche für Woche Spieler, Trainer, Experten und Journalisten zusammen, um über die heißesten Themen im deutschen Fußball zu diskutieren.

Das sind die Themen am Sonntag

Im Fokus der Sendung steht der 2. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Der FC Bayern München gastiert am Samstagabend bei Sandro Wagner und dem FC Augsburg.

Außerdem diskutiert die Runde das Spektakel im Hamburger Stadtderby zwischen dem HSV und dem FC St. Pauli. In Bremen kommt es zwischen Werder und Bayer Leverkusen zu einem spannenden Duell, außerdem behandelt die Sendung das Spiel zwischen der TSG Hoffenheim und Eintracht Frankfurt.

{ "placeholderType": "MREC" }

So bist du live als Fan-Experte dabei

Zum 30-jährigen Jubiläum bietet SPORT1 einem Fan die Chance, hautnah bei der Kult-Sendung dabei zu sein. Alle Infos zur Teilnahme findest du hier.

Thomas Helmer moderiert „Doppelpass on Tour“

Damit nicht genug in Sachen Doppelpass: Der „Dopa“ kommt seit August 2021 zu den Fans nach Hause - und macht als Bühnenprogramm bundesweit Station in zahlreichen Städten.

Mit „Doppelpass on Tour“ startete die Sport1 GmbH in Kooperation mit der Event-Agentur S-Promotion Event GmbH eine neue Event-Reihe.

„Doppelpass on Tour“: Deutschlands beliebtester Fußballtalk geht auf große Deutschlandtour! Alle Tourtermine und Tickets unter www.printyourticket.de/doppelpass oder unter der Ticket-Hotline (Tel. 06073 722740; Mo.-Fr., 10-15 Uhr)

{ "placeholderType": "MREC" }