Hamburger Bundesliga-Derby 2025: Ex HSV-Profi Erik Meijer hat Favoriten

SID 26.08.2025 • 15:33 Uhr Erik Meijer siegte 2002 mit dem Hamburger SV im Derby gegen St. Pauli. Für das kommende Duell hat er einen Favoriten.

Vor dem ersten Hamburger Erstliga-Derby seit 2011 sieht Erik Meijer den FC St. Pauli im Vorteil. „Ich denke, dass St. Pauli als Favorit reingeht“, sagte der bekennende Fan des Hamburger SV, der von 2000 bis 2003 selbst für die Rothosen spielte, am Dienstag in einer Sky-Medienrunde.

{ "placeholderType": "MREC" }

Meijer warnt vor St. Paulis Spielweise

„Ich erwarte ein kämpferisches Derby, aber ich weiß nicht, ob wir ein gutes bekommen“, erklärte der 56-jährige Niederländer.

Am ersten Spieltag habe er bei beiden Mannschaften positive Ansätze gesehen: „Beide Vereine waren sehr auffällig. St. Pauli mit sehr viel Ehrgeiz und gutem Fußball, wenn sie den Ball hatten. Sie spielen frischer und forscher nach vorne. Der HSV war defensiv gut und hat kaum etwas weggegeben. Das Einzige, was gefehlt hat, waren klare Torchancen.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Erinnerungen an das Derby 2002

Sky-Experte Meijer kennt die besondere Atmosphäre des Stadtduells aus eigener Erfahrung. 2002 stand er selbst auf dem Platz, als der HSV mit 4:3 gegen St. Pauli gewann.

Beim HSV, den Meijer als „Dinosaurier-Frischling“ bezeichnete, steche für ihn besonders Neuzugang Yussuf Poulsen heraus. „Ich hätte nie gedacht, dass Poulsen bei RB Leipzig weggeht. Ich glaube, dass er noch wichtig wird diese Saison“, sagte Meijer.

Beide Teams mit Remis zum Auftakt