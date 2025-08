"Stehen hinter ihm": Undav stärkt Woltemade

Woltemade (Vertrag bis 2028) ist sich angeblich mit Rekordmeister München über einen Wechsel in diesem Sommer einig. Die Bayern haben bislang 50 Millionen plus fünf Millionen Euro Boni für den 23-Jährigen geboten. DFB-Pokalsieger Stuttgart will aber dem Vernehmen nach erst ab 65 Millionen mit den Münchnern verhandeln.

Undav selbst habe "keinerlei Gedanken" an einen Wechsel verschwendet und will mit dem VfB angreifen: "Ich will unbedingt wieder zweistellig treffen und mehr, viel mehr Assists haben, damit wir in der Bundesliga, im DFB-Pokal und in der Europa League erfolgreicher abschneiden als zuletzt. Rang neun war und ist nicht unser Anspruch."