Stiller zurück im Teamtraining - Supercup-Einsatz möglich?

Fußball-Nationalspieler Angelo Stiller ist beim DFB-Pokalsieger VfB Stuttgart ins Mannschaftstraining zurückgekehrt und könnte im Franz Beckenbauer-Supercup am Samstag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) gegen Meister Bayern München auflaufen.
Blitz-Comeback von Stiller?
Der VfB Stuttgart kann im Supercup möglicherweise auf Angelo Stiller zählen. Der Mittelfeldspieler ist nach seiner Verletzung wieder im Training.
Der 24-Jährige absolvierte am Dienstag die komplette Einheit mit der Mannschaft und machte dabei einen frischen und spielfreudigen Eindruck.
Hoeneß hält Stiller-Einsatz für möglich
Stiller hatte sich vor zwei Wochen im Trainingslager in Rottach-Egern eine Bänderverletzung im linken Sprunggelenk zugezogen. Trainer Sebastian Hoeneß hatte zuletzt betont, man werde „kein Risiko eingehen“, zeigte sich aber optimistisch: „Der Heilungsverlauf ist gut. Wenn er jetzt eine normale Trainingswoche hinlegt, dann ist es auch möglich, dass er spielt.“