Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Bundesliga
Bundesliga
NEWS
HIGHLIGHTS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
WEISSE WESTE
TEAMS
TORJÄGER
Bundesliga>

Stiller zurück im Teamtraining - Supercup-Einsatz möglich?

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Blitz-Comeback von Stiller?

Der VfB Stuttgart kann im Supercup möglicherweise auf Angelo Stiller zählen. Der Mittelfeldspieler ist nach seiner Verletzung wieder im Training.
Die Schwaben gehen selbstbewusst in den Pflichtspielauftakt gegen den deutschen Meister im Supercup. Sie wissen ja jetzt wie man einen Titel gewinnt und wollen gleich den Nächsten folgen lassen.
SID
Der VfB Stuttgart kann im Supercup möglicherweise auf Angelo Stiller zählen. Der Mittelfeldspieler ist nach seiner Verletzung wieder im Training.

Fußball-Nationalspieler Angelo Stiller ist beim DFB-Pokalsieger VfB Stuttgart ins Mannschaftstraining zurückgekehrt und könnte im Franz Beckenbauer-Supercup am Samstag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) gegen Meister Bayern München auflaufen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der 24-Jährige absolvierte am Dienstag die komplette Einheit mit der Mannschaft und machte dabei einen frischen und spielfreudigen Eindruck.

Hoeneß hält Stiller-Einsatz für möglich

Stiller hatte sich vor zwei Wochen im Trainingslager in Rottach-Egern eine Bänderverletzung im linken Sprunggelenk zugezogen. Trainer Sebastian Hoeneß hatte zuletzt betont, man werde „kein Risiko eingehen“, zeigte sich aber optimistisch: „Der Heilungsverlauf ist gut. Wenn er jetzt eine normale Trainingswoche hinlegt, dann ist es auch möglich, dass er spielt.“

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite