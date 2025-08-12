Stiller zurück im Teamtraining - Supercup-Einsatz möglich?

SID 12.08.2025 • 14:54 Uhr Der VfB Stuttgart kann im Supercup möglicherweise auf Angelo Stiller zählen. Der Mittelfeldspieler ist nach seiner Verletzung wieder im Training.

Fußball-Nationalspieler Angelo Stiller ist beim DFB-Pokalsieger VfB Stuttgart ins Mannschaftstraining zurückgekehrt und könnte im Franz Beckenbauer-Supercup am Samstag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) gegen Meister Bayern München auflaufen.

Der 24-Jährige absolvierte am Dienstag die komplette Einheit mit der Mannschaft und machte dabei einen frischen und spielfreudigen Eindruck.

Hoeneß hält Stiller-Einsatz für möglich