Stuttgart: Nasenbeinbruch bei Jaquez

SID 24.08.2025 • 13:53 Uhr Der Verteidiger hat sich in der Partie bei Union Berlin verletzt.

Verteidiger Luca Jaquez vom Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart hat sich einen Nasenbeinbruch zugezogen. Das gab der VfB am Sonntag bekannt. Der Verteidiger hatte sich beim Saisonauftakt bei Union Berlin (1:2) in einem Luftzweikampf verletzt und konnte die Partie daraufhin nicht zu Ende spielen.

