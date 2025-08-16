Supercup: VfB startet mit Woltemade

SID 16.08.2025 • 19:37 Uhr Bei Bayern feiert Luis Díaz sein Pflichtspieldebüt.

Nationalspieler Nick Woltemade vom VfB Stuttgart steht im brisanten Supercup-Duell gegen Bayern München wie erwartet in der Startformation. VfB-Trainer Sebastian Hoeneß setzt auf den 23-Jährigen, der unbedingt zum deutschen Rekordmeister wechseln will. Im Vorfeld der Partie hatten die Diskussionen um den Transfer für reichlich Unruhe gesorgt. Woltemade wird deshalb im Fokus stehen.

Hoeneß kann zudem auf den zuletzt angeschlagenen Angelo Stiller in der Mittelfeldzentrale bauen. Im Tor für den verletzten Alexander Nübel steht Fabian Bredlow. Tiago Tomas, den die Schwaben am Samstag vom VfL Wolfsburg zurückgeholt haben, fehlt noch im Kader.