Feueralarm bei Leverkusen-PK

SPORT1 22.08.2025 • 13:37 Uhr Bayer Leverkusen wagt gegen die TSG Hoffenheim einen Neustart. Zwischenzeitlich wird Trainer Erik ten Hag auf der PK unterbrochen.

Die Pressekonferenz von Bayer Leverkusen mit Trainer Erik ten Hag ist von einem Feueralarm unterbrochen worden.

„Der soeben erfolgte Feueralarm ist durch die Feuerwehr wieder freigegeben. Sie können wieder zurück ins Gebäude“, sagte eine Stimme im PK-Raum der Werkself durch.

Ten Hag hielt kurz inne und lächelte, dann sagte er: „Wir können weitermachen.“

Der Niederländer sieht vor dem Ligastart einen gefestigten Teamgeist bei Leverkusen.

„Das sieht man. Die Mannschaft, die Kabine - die wachsen zusammen. Das ist gut“, sagte ten Hag vor dem Bundesliga-Auftakt am Samstag (15.30 Uhr) gegen die TSG Hoffenheim. Die neuen Spieler hätten „die Kultur von Bayer schon verinnerlicht“, betonte der Niederländer.

Der Verein habe einen Umbruch „gebraucht“, sagte ten Hag, „jetzt müssen wir eine neue Ära aufbauen.“

Erst am Donnerstag hatte der Werksklub die Verpflichtungen von Innenverteidiger Loïc Badé und Kreativspieler Claudio Echeverri bekannt gegeben, zudem aber auch den Abgang von Amine Adli vermeldet. Angreifer Victor Boniface steht dazu vor einer Leihe zur AC Mailand. Ganz abgeschlossen sind die Transferbemühungen noch nicht.

Insgesamt hat sich der deutsche Vizemeister nach den Abgängen einiger Leistungsträger um Florian Wirtz und Granit Xhaka vor allem mit jungen Spielern verstärkt, ten Hag sieht aber eine „gute Mischung“ im Kader.

Der junge Argentinier Echeverri (19) kommt - anders als Badé - bereits für einen Einsatz gegen Hoffenheim in Frage. Für den angeschlagenen Rekord-Einkauf Malik Tillman kommt die Partie zu früh.

Generell habe er auf sein Bundesliga-Debüt „richtig Bock“, sagte ten Hag, dessen Mannschaft im DFB-Pokal beim Regionalligisten SG Sonnenhof Großaspach (4:0) nur wenig überzeugt hatte.

Es gehe nun darum, „schnell die Abläufe reinzubekommen“, so der Niederländer, der sich nach Stationen bei Ajax Amsterdam und Manchester United nun im Rheinland beweisen will: „Wir haben alles getan, um optimal vorbereitet zu sein. Das erste Spiel läuft bei keinem Team richtig rund.“

