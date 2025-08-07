Newsticker
Testspiel: FC Bayern vs. Tottenham heute LIVE im TV, Stream & Ticker

Bayern-Wiedersehen mit Palhinha

Am Donnerstag trifft der FC Bayern im Rahmen des Telekom Cups auf Tottenham Hotspur. SPORT1 erklärt Ihnen, wo und wie Sie das Spiel gratis im TV verfolgen können.
Der FC Bayern trifft im Rahmen des Telekom-Cups auf Tottenham Hotspur
Der FC Bayern trifft im Rahmen des Telekom-Cups auf Tottenham Hotspur
Am Donnerstag trifft der FC Bayern im Rahmen des Telekom Cups auf Tottenham Hotspur. SPORT1 erklärt Ihnen, wo und wie Sie das Spiel gratis im TV verfolgen können.

Nach dem 2:1-Sieg im Testspiel gegen Olympique Lyon steht für den FC Bayern München das nächste Vorbereitungsspiel auf dem Programm.

Im Zuge des Telekom Cups 2025 treffen die Münchner auf den amtierenden Europa-League-Sieger Tottenham Hotspur. Anpfiff der Begegnung in der Allianz Arena ist um 18:30 Uhr.

Nicht nur für den ehemaligen Spurs-Stürmer Harry Kane dürfte das Spiel eine besondere Note innehaben.

Joao Palhinha wechselte erst vor wenigen Tagen auf Leihbasis aus München nach London, ein Startelfeinsatz in seinem alten Wohnzimmer gilt jedoch als unwahrscheinlich. Auch Mathys Tel kehrt mit Tottenham nach München zurück, der Franzose war erst im Juli für 35 Millionen Euro vom FC Bayern zu den Spurs gekommen.

Testspiel: So können Sie FC Bayern vs. Tottenham heute live verfolgen

  • TV: MagentaTV, MagentaSport
  • Livestream: MagentaSport
  • Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Im Rahmen des Telekom-Cups wird das Spiel zwischen dem FCB und Tottenham kostenlos und live im TV bei MagentaSport übertragen.

Die Option eines kostenlosen Livestreams ist ebenfalls über Magenta oder FC Bayern TV PLUS (kostenpflichtiges Abonnement) möglich.

