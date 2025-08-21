Transfer-News: Basler legt sich bei Woltemade fest

Curdt Blumenthal 21.08.2025 • 14:46 Uhr Der Wechselwirbel um Nick Woltemade sorgt weiter für Gesprächsstoff. Mario Basler legt sich fest.

Ist in der Causa Nick Woltemade wirklich das letzte Wort gesprochen? Der FC Bayern sagte zwar in Person von Sportvorstand Max Eberl, dass das Thema „vom Tisch“ sei, brachte jedoch in Anspielung auf eine Aussage von Uli Hoeneß witzelnd eine Leihe ins Spiel.

Ex-Nationalspieler Mario Basler legte sich derweil fest. „Zu Woltemade ist ja alles gesagt worden. Also für mich ist klar, er bleibt in Stuttgart“, sagte der SPORT1-Experte in seinem Podcast Basler ballert.

Zudem lobte Basler die Kaderqualität des VfB. „Mit Stuttgart ist da oben wieder zu rechnen. Ja, ich glaube, dass Stuttgart eine realistische Chance hat, die Champions-League-Plätze anzugreifen.“

Basler mit überraschender Prognose

Der 56-Jährige traut dem Team von Sebastian Hoeneß sogar mehr zu als zwei Schwergewichten der Liga.

