Transfer-News: Basler legt sich bei Woltemade fest

Ist in der Causa Nick Woltemade wirklich das letzte Wort gesprochen? Der FC Bayern sagte zwar in Person von Sportvorstand Max Eberl, dass das Thema „vom Tisch“ sei, brachte jedoch in Anspielung auf eine Aussage von Uli Hoeneß witzelnd eine Leihe ins Spiel.
Basler legt sich bei Woltemade fest
Der Wechselwirbel um Nick Woltemade sorgt weiter für Gesprächsstoff. Mario Basler legt sich fest.
Ex-Nationalspieler Mario Basler legte sich derweil fest. „Zu Woltemade ist ja alles gesagt worden. Also für mich ist klar, er bleibt in Stuttgart“, sagte der SPORT1-Experte in seinem Podcast Basler ballert.
Zudem lobte Basler die Kaderqualität des VfB. „Mit Stuttgart ist da oben wieder zu rechnen. Ja, ich glaube, dass Stuttgart eine realistische Chance hat, die Champions-League-Plätze anzugreifen.“
Basler mit überraschender Prognose
Der 56-Jährige traut dem Team von Sebastian Hoeneß sogar mehr zu als zwei Schwergewichten der Liga.
„Ich sehe die auch im Moment ein bisschen stärker als Borussia Dortmund. [...] Sie sind auch stärker als Leverkusen", sagte Basler.