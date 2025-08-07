Transfer-Saga um Bundesliga-Star beendet

SPORT1 07.08.2025 • 08:23 Uhr Eintracht Frankfurt verpflichtet Ritsu Doan vom SC Freiburg. Der Japaner unterschreibt am Main einen langfristigen Vertrag.

Es hatte sich bereits seit längerer Zeit angebahnt, nun ist der Wechsel perfekt: Eintracht Frankfurt hat sich die Dienste des Offensivspielers Ritsu Doan gesichert.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der Japaner wechselt vom SC Freiburg an den Main, wo der 27-Jährige einen Vertrag bis 2030 unterschrieb.

Krösche schwärmt von Neuzugang Doan

„Ritsu Doan hat in den letzten Jahren seine hohe Qualität in der Bundesliga bewiesen und bringt Fähigkeiten mit, die uns dabei helfen werden, unsere Ziele zu erreichen“, wird SGE-Sportvorstand Markus Krösche zitiert. „Er verfügt als japanischer Nationalspieler über reichlich internationale Erfahrung und hat in den vergangenen Jahren in Freiburg mit seiner Technik, Schnelligkeit und Mentalität überzeugt. Wir freuen uns, dass Ritsu jetzt bei uns ist.“

In Frankfurt erhält Doan die Rückennummer 20. Nach Arminia Bielefeld (2020-2021) und dem SC Freiburg (2022-2025) wartet in Hessen seine dritte Station in der Bundesliga. In Freiburg steuerte Doan in 123 Pflichtspielen insgesamt 26 Tore und 23 Vorlagen bei.

{ "placeholderType": "MREC" }

Nächster Transfer-Coup nach Burkardt-Deal

Nach Nationalspieler Jonathan Burkardt, der vom FSV Mainz 05 in die Mainmetropole gewechselt war, ist Doan die zweite Neuverpflichtung mit viel Bundesligaerfahrung.

Der Japaner ist ein weiterer Baustein, mit dem der Abgang von Topstürmer Hugo Ekitiké im Angriff kompensiert werden soll. Der Franzose war für bis zu 95 Millionen Euro zum FC Liverpool gewechselt.

-----