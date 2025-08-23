Traumspiel ohne Stars: Nur wenige Stunden nach dem furiosen Bundesliga-Auftakt hat der FC Bayern beim traditionellen Duell gegen einen Fanklub seine beanspruchten Profis geschont. Harry Kane, Michael Olise, Luis Díaz, Joshua Kimmich und Co. schrieben lediglich fleißig Autogramme im Gurgltalstadion von Imst. Nach dem 6:0 gegen RB Leipzig und vor dem Pokalspiel am Mittwoch bei Drittligist Wehen Wiesbaden sollte sich keiner der Stammspieler verletzen - zumal der Münchner Kader ohnehin sehr klein ist.
Traumspiel ohne Stars: FC Bayern gewinnt gegen Fan-Auswahl
Harry Kane und Co. werden am Tag nach dem beeindruckenden Ligastart geschont.
Bayern-Trainer Vincent Kompany
Trainer Vincent Kompany bot stattdessen eine Mannschaft voller Talente, weitgehend aus der zweiten Mannschaft und der Jugend, auf. 3:1 (1:0) gewann der Rekordmeister. Die Treffer erzielten Aristide Hentcho Nseke, Sadiki Chemwor und Roy Snip.
Es war das 13. Traumspiel seit 2007, erstmals trat der FC Bayern in Österreich an. 5000 Fans verfolgten das Duell anlässlich des 125. Münchner Vereinsjubiläums gegen den Fanklub "Red Eagles Austria", der sich in einem Bewerbungsverfahren qualifiziert hatte. Die Hälfte des Gewinns des Traumspiels geht an den FC Bayern Hilfe e.V., der Menschen und Einrichtungen in Not unterstützt.