Trotz Chelsea-Absage: Jackson hofft weiter auf Bayern-Wechsel

SID 31.08.2025 • 15:35 Uhr Kommt er? Oder kommt er nicht? Die Bayern bemühen sich angeblich weiter um den Angreifer.

Angreifer Nicolas Jackson hat die Hoffnung auf einen Transfer zum deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München noch nicht aufgegeben. „Wir hoffen immer noch, dass es klappt. Wenn wir keine Hoffnung hätten, wären wir nicht mehr hier“, sagte Jacksons Berater Diomansy Kamara der Bild. Die Boulevard-Zeitung berichtete, dass sich Jackson mit seinem Tross am Sonntag trotz der Absage des FC Chelsea weiter in einem Hotel in München befunden haben soll.

{ "placeholderType": "MREC" }

Kurz vor dem Bundesliga-Spiel der Münchner beim FC Augsburg (3:2) am Samstagabend war bekannt geworden, dass Chelsea Jackson wegen einer Verletzung des neuen Stürmers Liam Delap nun doch nicht verleihen will. „Chelsea hat uns informiert, dass sie den Spieler gerne zurückhaben wollen, nachdem wir uns gestern geeinigt haben“, sagte Sportvorstand Max Eberl.