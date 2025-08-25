Überraschender TV-Auftritt für Kane

Asya Menekse 25.08.2025 • 17:21 Uhr Harry Kane steht vor einem überraschenden Fernseh-Auftritt im deutschen Free-TV.

Harry Kane tritt üblicherweise in seiner Rolle als Fußballer im Fernsehen in Erscheinung, am Montagabend ist der Superstar-Stürmer des FC Bayern München allerdings in ungewohnter Rolle auf den Bildschirmen zu sehen.

Der 32-Jährige hat einen kleinen Auftritt bei der Sendung „Die Höhle der Löwen“, die auf dem Fernsehsender VOX um 20.15 Uhr ausgestrahlt wird.

Hintergrund ist, dass der Engländer seit 2024 Markenbotschafter und Gesellschafter der Porridge-Marke „3 Bears“ ist. Kane hat dabei sogar sein eigenes Sortiment.

Kane-Auftritt im Film-Einspieler

In der aktuellen Folge der VOX-Sendung wird die Geschichte der Marke in einem Einspieler erklärt, in dem Kane zu sehen sein wird.

Im kurzen Film, in dem Kane auf einem Fußballplatz gezeigt wird, erklärt der Bayern-Stürmer unter anderem, warum er mit der Marke zusammenarbeitet: „Ich hab mich direkt wohlgefühlt und liebe das Produkt. Vor allem mag ich den Geschmack“, so Kane.