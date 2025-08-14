VfB Stuttgart: Diskussion um Woltemade für Undav "ausgelutscht"

SID 14.08.2025 • 05:35 Uhr Der wechselwillige Nick Woltemade mache laut seinem Mitspieler einen „ganz normalen“ Eindruck - auch unmittelbar vor dem Supercup gegen den FC Bayern.

Für Fußball-Nationalspieler Deniz Undav vom VfB Stuttgart spielt der anhaltende Poker mit Bayern München um seinen Mitspieler Nick Woltemade im anstehenden Supercup keine Rolle.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Das ist sein Thema, uns interessiert es nicht. Das ist jetzt auch ausgelutscht“, sagte Undav vor dem Duell mit den Bayern am Samstag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) in Stuttgart gegenüber Sky.

„Wenn er hierbleibt, freuen wir uns. Das Spiel am Samstag ist wichtig, da interessiert es mich nicht, ob Bayern einen Spieler von uns will.“

Auch Woltemade, der sich laut mehreren Medienberichten schon seit Wochen mit den Bayern über einen Wechsel in diesem Sommer einig ist, mache einen „ganz normalen“ Eindruck, betonte Undav:

{ "placeholderType": "MREC" }

„Er trainiert ganz normal wie immer, lacht auch und macht seine Späße. Er hat am Wochenende auch wieder gut gespielt. Es ist auch nicht sein Bier. Das müssen die Leute um ihn herum klären, deshalb konzentriert er sich auf Fußball und geht gut mit der Situation um.“

Die Bayern haben dem Vernehmen nach bislang 50 Millionen plus fünf Millionen Euro Boni für Woltemade geboten. DFB-Pokalsieger Stuttgart will aber wohl erst ab 65 Millionen mit den Münchnern verhandeln.