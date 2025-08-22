Fußball-Bundesligist Union Berlin hat den Vertrag mit Außenverteidiger Josip Juranovic (30) vorzeitig verlängert. Dies teilte der Verein am Freitag mit. Zur Laufzeit machte Union wie üblich keine Angaben. Der kroatische Nationalspieler war Anfang 2023 von Celtic Glasgow nach Berlin gewechselt und kommt in bislang 62 Pflichtspielen für Union auf vier Tore und sechs Vorlagen.