Union holt Youngster Bogdanow aus Dresden

Der ukrainische Junioren-Nationalspieler Dmytro Bogdanov soll bei den Berlinern langsam an das Profiteam herangeführt werden.

Fußball-Bundesligist Union Berlin hat den ukrainischen Junioren-Nationalspieler Dmytro Bogdanov vom Zweitligisten Dynamo Dresden verpflichtet. Einer Klubmitteilung der Köpenicker zufolge wird der 18 Jahre alte Angreifer fest ins Training der Profis integriert, zugleich soll er Spielpraxis in der U19 sammeln. Zur Vertragslaufzeit machte Union keine Angabe.

„Wir wollen ihm bei Union die Möglichkeit geben, den nächsten Schritt in seiner Entwicklung zu gehen“, sagte Horst Heldt, Geschäftsführer Profifußball bei den Männern: „Unser Ziel ist es, ihn behutsam an das Niveau im Männerbereich heranzuführen und ihm dafür optimale Bedingungen zu bieten.“