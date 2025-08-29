Unions 0:6 beim BVB: "Das ist sehr lange her"

SID 29.08.2025 • 14:40 Uhr Ein böses Déjà-vu in Dortmund will Union Berlin in jedem Fall verhindern.

Vor einem halben Jahr kassierte Union Berlin bei Borussia Dortmund seine höchste Niederlage in der Fußball-Bundesliga, vor der Rückkehr in den Signal Iduna Park am Sonntag (17.30 Uhr) fürchtet sich Trainer Steffen Baumgart trotzdem nicht.

„Das ist sehr, sehr lange her. Ich würde sagen, dass wir seither einen gewissen Weg gegangen sind“, sagte Baumgart am Freitag.

Die Berliner hatten im Februar eine deftige 0:6-Niederlage beim BVB kassiert. Dennoch reisen die Eisernen mit Vorfreude an. Die Atmosphäre in Dortmund könne erdrückend wirken, „am Ende ist es aber die Herausforderung, die du hast. Ich freue mich immer auf das Stadion“, sagte Baumgart.