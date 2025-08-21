Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Bundesliga
Bundesliga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
WEISSE WESTE
TEAMS
TORJÄGER
Bundesliga>

Fix! HSV-Star wechselt zu Müller in die MLS

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

HSV-Star wechselt zu Müller in die MLS

Die Vancouver Whitecaps schlagen erneut in Deutschland zu und holen nach Thomas Müller auch einen Star des Hamburger SV.
Sebastian Schonlau wechselt in die MLS
Sebastian Schonlau wechselt in die MLS
© IMAGO/kolbert-press
SID
Die Vancouver Whitecaps schlagen erneut in Deutschland zu und holen nach Thomas Müller auch einen Star des Hamburger SV.

Deutsche Unterstützung für Thomas Müller: Nach dem ehemaligen Bayern-Star wechselt auch Sebastian Schonlau vom Hamburger SV zu den Vancouver Whitecaps.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die Verpflichtung des langjährigen HSV-Kapitäns gab der kanadische Klub aus der Major League Soccer (MLS) am Donnerstag bekannt.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

Der Innenverteidiger erhält einen Vertrag bis zum Saisonende, das Team hat die Option, um ein weiteres Jahr zu verlängern. Schonlau hatte beim Bundesliga-Aufsteiger keine Zukunft mehr und galt schon länger als Wechselkandidat.

HSV kriegt offenbar geringe Ablöse

„Mit mehr als 300 Profispielen bringt er enorme Führungsqualitäten und Erfahrung in unseren Verein ein und hat als langjähriger Kapitän des Hamburger SV bereits viele Drucksituationen gemeistert“, sagte Vancouvers deutscher Sportdirektor Axel Schuster.

{ "placeholderType": "MREC" }

Schonlau selbst sei „sehr aufgeregt“ wegen seines Wechsels, sagte er. Der HSV soll Berichten zufolge eine Ablöse im niedrigen sechsstelligen Bereich kassieren.

„Auf Bascho wartet eine tolle sportliche Herausforderung. Wir freuen uns sehr für ihn, dass er diese spannende Aufgabe antreten wird“, erklärte HSV-Vorstand Stefan Kuntz. „Wir möchten Bascho ausdrücklich für seine Verdienste um den Club danken. Denn er hat wirklich Außergewöhnliches für den HSV geleistet.“

Schonlau verlasse den HSV „nun durch die Vordertür – und diese Tür wird beim HSV auch immer für ihn offenstehen.“

Schonlau war 2021 vom SC Paderborn nach Hamburg gewechselt, als Kapitän führte der 31-Jährige den Klub in der vergangenen Saison nach sieben Jahren zurück ins Oberhaus. Das erste Spiel seines neuen Teams könnte er in der Nacht zum Sonntag sehen. Dann empfangen die Whitecaps zum Heimspiel den Vorletzten der Western Conference, St. Louis City (3.30 Uhr MESZ).

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite