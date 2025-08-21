Fix! HSV-Star wechselt zu Müller in die MLS

Deutsche Unterstützung für Thomas Müller: Nach dem ehemaligen Bayern-Star wechselt auch Sebastian Schonlau vom Hamburger SV zu den Vancouver Whitecaps.
HSV-Star wechselt zu Müller in die MLS
Die Verpflichtung des langjährigen HSV-Kapitäns gab der kanadische Klub aus der Major League Soccer (MLS) am Donnerstag bekannt.
Der Innenverteidiger erhält einen Vertrag bis zum Saisonende, das Team hat die Option, um ein weiteres Jahr zu verlängern. Schonlau hatte beim Bundesliga-Aufsteiger keine Zukunft mehr und galt schon länger als Wechselkandidat.
HSV kriegt offenbar geringe Ablöse
„Mit mehr als 300 Profispielen bringt er enorme Führungsqualitäten und Erfahrung in unseren Verein ein und hat als langjähriger Kapitän des Hamburger SV bereits viele Drucksituationen gemeistert“, sagte Vancouvers deutscher Sportdirektor Axel Schuster.
Schonlau selbst sei „sehr aufgeregt“ wegen seines Wechsels, sagte er. Der HSV soll Berichten zufolge eine Ablöse im niedrigen sechsstelligen Bereich kassieren.
„Auf Bascho wartet eine tolle sportliche Herausforderung. Wir freuen uns sehr für ihn, dass er diese spannende Aufgabe antreten wird“, erklärte HSV-Vorstand Stefan Kuntz. „Wir möchten Bascho ausdrücklich für seine Verdienste um den Club danken. Denn er hat wirklich Außergewöhnliches für den HSV geleistet.“
Schonlau verlasse den HSV „nun durch die Vordertür – und diese Tür wird beim HSV auch immer für ihn offenstehen.“
Schonlau war 2021 vom SC Paderborn nach Hamburg gewechselt, als Kapitän führte der 31-Jährige den Klub in der vergangenen Saison nach sieben Jahren zurück ins Oberhaus. Das erste Spiel seines neuen Teams könnte er in der Nacht zum Sonntag sehen. Dann empfangen die Whitecaps zum Heimspiel den Vorletzten der Western Conference, St. Louis City (3.30 Uhr MESZ).