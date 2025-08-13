Vertrag bis 2030: Köln verpflichtet van den Berg

SID 13.08.2025 • 15:23 Uhr Die Kölner bekommen ihren Wunschspieler für die Defensive. Rav van den Berg wird zum teuersten Sommer-Neuzugang.

Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Köln hat den niederländischen U21-Nationalspieler Rav van den Berg verpflichtet. Der 21 Jahre alte Innenverteidiger kommt vom englischen Zweitligisten FC Middlesbrough und unterschrieb einen Vertrag bis 2030, das gab der FC am Mittwoch bekannt.

Medienberichten zufolge soll die Ablöse bei acht Millionen Euro liegen, zwei Millionen könnten noch als Boni dazukommen.

„Wir haben uns lange und intensiv um Rav bemüht“, sagte FC-Sportdirektor Thomas Kessler. Van den Berg verfüge „über eine starke physische Präsenz, ausgeprägte Athletik sowie Qualitäten im Zweikampf und in der Spieleröffnung. Mit diesem Profil wird er unserem Defensivverbund zusätzliche Stabilität und Variabilität verleihen.“

Rav van den Berg, jüngerer Bruder des ehemaligen Schalkers Sepp van den Berg, debütierte bereits mit 16 Jahren für den PEC Zwolle in der niederländischen Eredivisie.

In der vergangenen Spielzeit kam er auf 27 Pflichtspieleinsätze für Middlesbrough und stand laut Medienberichten schon im vergangenen Winter bei mehreren Bundesligisten auf dem Wunschzettel. Für den FC ist es der teuerste Neuzugang in diesem Sommer.