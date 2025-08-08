VfB-Präsident Allgaier im Woltemade-Poker "entspannt"

SID 08.08.2025 • 14:07 Uhr Die Schwaben bewegen sich im Transferpoker weiter nicht auf die Bayern zu. Die Münchner haken das Thema deshalb zumindest vorerst ab.

Vereinspräsident Dietmar Allgaier sieht den VfB Stuttgart im Transferwirbel um Nick Woltemade finanziell keineswegs unter Zugzwang.

„Ich möchte keine Zahlen nennen, wir haben als VfB Stuttgart keinen Handlungsbedarf und wollen Nick Woltemade nicht abgeben“, sagte der 59-Jährige dem kicker: „Wir sind nicht mehr in der Situation, in der der VfB schon war, entweder über Ausstiegsklauseln oder aufgrund der finanziellen Gesamtlage Spieler verkaufen zu müssen.“

Dies gelte trotz Größenordnungen, „die in der Vereinsgeschichte einmalig wären“, erklärte Allgaier weiter: „Mit Angeboten beschäftigt sich der Vorstand und ab einer gewissen Größenordnung auch der Aufsichtsrat. Aus den bisherigen Ereignissen ergibt sich aber kein Grund, in irgendeiner Form zu reagieren.“ Deshalb nehme er die ganzen Transferdiskussionen „entspannt“ wahr.

Eberl macht Tür weitgehend zu

Bayerns Sportvorstand Max Eberl hatte das Thema Nick Woltemade am Donnerstagabend im Rahmen des Testspiels gegen Tottenham (4:0) ohnehin vorerst ad acta gelegt.

