VfB verlängert vorzeitig mit Vagnoman

SID 31.08.2025 • 12:17 Uhr Der Vertrag des 24 Jahre alten Außenbahnspielers läuft jetzt bis 2028.

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hat den Vertrag mit Josha Vagnoman vorzeitig um zwei Jahre verlängert. Dies teilte der Verein am Tag nach dem 1:0 (0:0) im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach mit. Der neue Vertrag läuft nun bis 2028.

