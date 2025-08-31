Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hat den Vertrag mit Josha Vagnoman vorzeitig um zwei Jahre verlängert. Dies teilte der Verein am Tag nach dem 1:0 (0:0) im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach mit. Der neue Vertrag läuft nun bis 2028.
VfB verlängert vorzeitig mit Vagnoman
Der Vertrag des 24 Jahre alten Außenbahnspielers läuft jetzt bis 2028.
Josha Vagnoman vom VfB Stuttgart
Außenbahnspieler Vagnoman war 2022 vom Hamburger SV gekommen. Seitdem hat er für den VfB 88 Pflichtspiele absolviert, außerdem ein A-Länderspiel. Der 24-Jährige kommt bevorzugt auf der rechten Seite zum Einsatz.