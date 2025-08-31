Stuttgart verkündet Stürmer-Transfer

SPORT1 31.08.2025 • 16:57 Uhr Der algerische Nationalspieler erhält einen Vertrag bis 2030 und soll eine Ablöse von 20 Millionen Euro kosten.

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hat Badredine Bouanani vom französischen Erstligisten OGC Nizza verpflichtet. Das gaben die Schwaben am Sonntag bekannt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der 20 Jahre alte algerische Nationalspieler unterschrieb beim VfB einen Vertrag bis 2030, die Ablöse soll nach Medienberichten bei 20 Millionen Euro liegen.

Bouanani sei „offensiv flexibel einsetzbar“ und bringe „trotz seines jungen Alters bereits internationale Erfahrung aus den europäischen Wettbewerben mit“, sagte Stuttgarts Sportvorstand Fabian Wohlgemuth: „Seine Spielweise gibt uns zusätzliche Optionen für unser Offensivspiel.“

Bouanani bei Nizza noch keine Stammkraft

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß hatte sich eben jene nach dem Rekordtransfer von Nick Woltemade zu Newcastle United gewünscht.

{ "placeholderType": "MREC" }

Bouanani, geboren in Lille, durchlief mehrere französische U-Mannschaften, mittlerweile hat er fünf A-Länderspiele für Algerien absolviert. Zudem kam er auf 65 Einsätze in der französischen Ligue 1.

Letzte Saison kam er wettbewerbsübergreifend auf fünf Tore und drei Assists, stand bei 37 Einsätzen allerdings auch nur 19-mal in der Startelf.

-----