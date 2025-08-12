Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Bundesliga
Bundesliga
NEWS
HIGHLIGHTS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
WEISSE WESTE
TEAMS
TORJÄGER
Bundesliga>

FC Bayern für Völler der Favorit

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

FC Bayern für Völler der Favorit

DFB-Sportdirektor Rudi Völler rechnet mit einer erfolgreichen Titelverteidigung der Münchner.
Seit fast 50 Jahren prägt Rudi Völler den deutschen Fußball wie kaum ein anderer - „Rudi Völler – Es gibt nur einen“, ist ab dem 3. Oktober exklusiv auf Sky sowie mit dem Streaming-Service WOW zu sehen.
SID
DFB-Sportdirektor Rudi Völler rechnet mit einer erfolgreichen Titelverteidigung der Münchner.

Für Rudi Völler ist Titelverteidiger Bayern München der große Favorit auf den erneuten Gewinn der Meisterschaft in der neuen Saison der Fußball-Bundesliga.

{ "placeholderType": "MREC" }

Auf Nachfrage in einem Sky-Gespräch, unter welchen Umständen die Bayern den Titel nicht holen würden, sagte der DFB-Sportdirektor: „Wenn es wieder so einen Klub gibt wie die Leverkusener, die nach einer grandiosen Saison verdient Meister geworden sind.“ Doch danach sehe es „momentan nicht aus“. Daher seien die Bayern „der große Favorit“.

Völler sieht in Leverkusen trotzdem Potenzial

Mit Blick auf seinen früheren Verein Bayer Leverkusen sieht Völler dennoch Potenzial für eine starke Spielzeit - trotz des schmerzhaften Abgangs von Florian Wirtz und weiterer Leistungsträger.

„Vielleicht hilft, dass der Druck jetzt nicht ganz so groß ist, der Bayern-Jäger zu sein. Die Mannschaft wird trotzdem gut sein und kann auf die ersten Plätze kommen“, sagte der Weltmeister von 1990.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite