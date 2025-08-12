FC Bayern für Völler der Favorit

SID 12.08.2025 • 12:59 Uhr DFB-Sportdirektor Rudi Völler rechnet mit einer erfolgreichen Titelverteidigung der Münchner.

Für Rudi Völler ist Titelverteidiger Bayern München der große Favorit auf den erneuten Gewinn der Meisterschaft in der neuen Saison der Fußball-Bundesliga.

Auf Nachfrage in einem Sky-Gespräch, unter welchen Umständen die Bayern den Titel nicht holen würden, sagte der DFB-Sportdirektor: „Wenn es wieder so einen Klub gibt wie die Leverkusener, die nach einer grandiosen Saison verdient Meister geworden sind.“ Doch danach sehe es „momentan nicht aus“. Daher seien die Bayern „der große Favorit“.

Völler sieht in Leverkusen trotzdem Potenzial

Mit Blick auf seinen früheren Verein Bayer Leverkusen sieht Völler dennoch Potenzial für eine starke Spielzeit - trotz des schmerzhaften Abgangs von Florian Wirtz und weiterer Leistungsträger.