Vor Bayern: Frankfurt ist deutscher Digital-Meister 2025

SID 20.08.2025 • 12:00 Uhr In einer Studie des Deutschen Instituts für Service-Qualität überzeugt der Fußball-Bundesligist unter anderem mit seiner App.

Den Meistertitel von Bayern München konnte Eintracht Frankfurt in der vergangenen Fußball-Bundesligasaison trotz einer starken Runde nicht verhindern - in einem anderen Ranking haben die Hessen den FCB nun aber hinter sich gelassen: Wie eine aktuelle Studie des Deutschen Instituts für Service-Qualität (DISQ) im Auftrag des „DUP UNTERNEHMER-Magazin“ ergab, ist die SGE deutscher Digital-Meister 2025.

Der Klub überzeugte die Tester insbesondere aufgrund seiner Vereins-App, der modernen Stadion-Infrastruktur mit 5G und WLAN sowie „smartem Facility Management“. Mit 90,8 Punkten und der Bestnote „sehr gut“ ließ die Eintracht die 17 Konkurrenten hinter sich. Auf Rang zwei folgt der FC Bayern (81,4 Punkte), den dritten Platz teilen sich Borussia Dortmund und Werder Bremen (80,5) - alle bekamen wie Frankfurt die Bestnote „sehr gut“. Auf dem letzten Platz landete Union Berlin (66,4), die Köpenicker blieben als einziger Verein im Bereich „befriedigend“ (66,4).