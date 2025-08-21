Vor Ligastart: Schuster lobt Wagner

SID 21.08.2025 • 15:00 Uhr Vor dem Ligastart gegen den FC Augsburg hat Julian Schuster vom SC Freiburg großen Respekt vor dem neuen FCA-Coach Sandro Wagner. Er lobt seinen Gegenüber für dessen Entwicklung.

Trainer Julian Schuster vom Fußball-Bundesligisten SC Freiburg hat vor dem Ligastart am Samstag (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) gegen den FC Augsburg großen Respekt vor dem neuen FCA-Coach Sandro Wagner. „Er hat einen interessanten Verlauf genommen. Er hat tolle Arbeit in Unterhaching geleistet. Man sieht, dass er sehr akribisch arbeitet und sich ständig verbessern möchte“, sagte der Trainer des Jahres: „Er hat eine gute Ausstrahlung und schafft es sicher, seine Spieler zu überzeugen.“

