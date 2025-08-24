Wagner demütig nach Debüt: "Nicht der Zampano"

SID 24.08.2025 • 06:07 Uhr Der neue Augsburg-Trainer stellt die "Gruppe" in den Vordergrund.

Sandro Wagner hat sich nach seinem gelungenen Debüt als Trainer in der Fußball-Bundesliga demütig gezeigt. "Ich stelle mich nicht hin und sage, das war mein Plan. Ich bin nicht der Zampano, der alles machen will", sagte der Coach des FC Augsburg im Anschluss an das 3:1 (3:0) zum Ligastart beim SC Freiburg: "Wir haben uns das als Gruppe einfallen lassen und die Jungs haben das gut umgesetzt."

Unter der Regie des Ex-Assistenten von Bundestrainer Julian Nagelsmann endete gleich eine Negativserie: Der FCA hatte die zurückliegenden zehn Partien (neun Niederlagen) in Freiburg nicht gewonnen. Dimitrios Giannoulis (32.), Chrislain Matsima (42.) und Marius Wolf (45+2.) trafen für die gnadenlos effektiven Augsburger, die am kommenden Samstag gegen Meister Bayern München antreten müssen. Vincenzo Grifo (58.) per Handelfmeter nach Videobeweis war für Freiburg erfolgreich.

"Wir freuen uns natürlich, dass wir mit drei Punkten starten konnten gegen einen Topgegner. Ich weiß gar nicht, was ich großartig sagen soll", sagte Wagner: "Ich bin sehr dankbar, dass ich ein kleiner Teil dieser tollen Liga sein darf."

Nach Ansicht der FCA-Profis hatte Wagner großen Anteil am Erfolg. "Sandro arbeitet extrem akribisch im Detail und will jeden einzelnen Spieler weiterbringen. Er motiviert uns brutal - und tut uns gut", sagte Wolf. Ähnlich sah es Kapitän Jeffrey Gouweleeuw: "Er findet es sehr wichtig, dass wir uns gegenseitig pushen auf dem Platz. Das gibt uns ein gutes Gefühl. Er gibt alles und bringt Feuer in die Mannschaft."

