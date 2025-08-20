Wagner: "Für den Trainerjob viel, viel besser geeignet"

SID 20.08.2025 • 05:26 Uhr Sandro Wagner blickt seiner Zeit als Cheftrainer in der Fußball-Bundesliga voller Selbstbewusstsein entgegen. Mit dem FC Augsburg will der neue Trainer an die Topteams der Liga heranreichen.

Sandro Wagner blickt seiner Zeit als Cheftrainer in der Fußball-Bundesliga voller Selbstbewusstsein entgegen. „Ich bin für den Trainerjob viel, viel besser geeignet als für den als Spieler“, sagte Wagner vor dem Liga-Start mit dem FC Augsburg am Samstag (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) beim SC Freiburg im Podcast „Phrasenmäher“.

Er habe, ergänzte der langjährige Profi, auch als Trainer große „Ziele und die sind im höchsten Regal. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass ich auf Strecke als Trainer erfolgreicher werde.“

„Wir bringen eine gute Frische rein“

In Augsburg habe er „sehr viel vor“, betonte Wagner: „Ich möchte, dass wir uns an die Topteams der Liga ranpirschen“. Die Entwicklung müsse man dabei jedoch nicht alleine an einem „Tabellenplatz festmachen“, sagte der 37-Jährige. Vielmehr ginge es um „Strukturen, ein Mindset, die Spielphilosophie“. Gleichwohl will Wagner mit dem FCA „überraschen, wir wollen attackieren“, so der ehemalige Co-Trainer von Bundestrainer Julian Nagelsmann: „Wir werden eine sehr unangenehme Mannschaft sein. Die Spielphilosophie ist eine komplett andere als die letzten Jahre. Das braucht Zeit, die müssen wir uns geben.“