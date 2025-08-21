Wagner, ten Hag, Steffen: Die neuen Trainer der Bundesliga

SID 21.08.2025 • 06:01 Uhr Fünf Neulinge, ein Wechsel innerhalb der Liga - gleich sechs Klubs in der Bundesliga starten mit neuen Trainern in die Saison.

Mit dem Duell Bayern München gegen RB Leipzig startet die Fußball-Bundesliga am Freitag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) in die neue Saison. Der SID wirft einen Blick an die Seitenlinie - und stellt die insgesamt sechs neuen Trainer vor.

{ "placeholderType": "MREC" }

ERIK TEN HAG (BAYER LEVERKUSEN)

Florian Wirtz, Granit Xhaka, Jonathan Tah, Jeremie Frimpong, Lukas Hradecky - die Liste der abgewanderten Stars bei Bayer Leverkusen ist lang. Doch das wohl schwerste Erbe muss Erik ten Hag selbst antreten. Der Nachfolger von Star-Coach Xabi Alonso verfügt über reichlich Erfahrung, führte Ajax Amsterdam einst überraschend ins Champions-League-Halbfinale - weiß seit seiner Zeit bei Manchester United aber auch, wie es sich anfühlt, wenn Erwartungen und Realität auseinanderklaffen. Bei Bayer muss er einen XXL-Umbruch managen, die Vorbereitung und auch der Pokalauftritt in Großaspach (4:0) liefen eher durchwachsen.

OLE WERNER (RB LEIPZIG)

Von der gesteigerten Erwartungshaltung beim Champions-League-Aspiranten RB Leipzig lässt sich Ole Werner nicht aus der Ruhe bringen - schließlich ist auch Jürgen Klopp immer nur einen Anruf entfernt. Er sei mit dem Head of Global Soccer des Red-Bull-Konzerns im stetigen Austausch, bestätigte Werner. Auch der 37-Jährige, der im Sommer vom Ligakonkurrenten Werder Bremen freigestellt worden war, muss Star-Abgänge wie den von Benjamin Sesko verkraften - und soll RB nach der völlig missratenen Vorsaison wieder mindestens in die Königsklasse führen. Zum Auftakt geht es dafür gleich mal zum Meister Bayern München.

HORST STEFFEN (WERDER BREMEN)

Werners Nachfolger Horst Steffen hat es mit dem „Dorfklub“ SV Elversberg in der 2. Bundesliga gezeigt: Der neue Trainer von Werder Bremen braucht keine Topspieler, um ein Topteam zu formen. Mit den Elversbergern landete Steffen in der vergangenen Saison völlig überraschend auf Platz drei und verpasste den Aufstieg in der Relegation nur knapp. Auch in Bremen trifft der Coach auf ein Team ohne Ausnahmespieler. Den Pflichtspiel-Auftakt jedoch setzte Steffen in den Sand, verlor im Pokal mit 0:1 auf der Bielefelder Alm. Ein Vierteljahrhundert nach seiner letzten Profi-Station beim MSV Duisburg feiert der 56-Jährige nun sein Bundesliga-Comeback.

{ "placeholderType": "MREC" }

PAUL SIMONIS (VFL WOLFSBURG)

Paul Simonis kommt von den Go Ahead Eagles Deventer, die er in diesem Sommer in seiner Debütsaison als Cheftrainer überraschend zum niederländischen Pokalsieg führte - dem ersten seit 92 Jahren. Nun wird aus dem Adler ein Wolf, in der Autostadt steht der 40 Jahre alte Niederländer - aufgrund seiner detaillierten Analysen auch „Professor“ genannt - vor einer schwierigen Aufgabe: Er soll das Zugpferd des VW-Konzerns nach vier Jahren Abstinenz wieder ins europäische Geschäft führen.

SANDRO WAGNER (FC AUGSBURG)

Die wohl schillerndste Persönlichkeit unter den Neuen an der Seitenlinie. Sandro Wagner bringt Glanz und Star-Appeal zum „kleinen“ FC Augsburg, seine Vorstellung Anfang Juli war besser besucht als so manche Aufführung in der Augsburger Puppenkiste. Der ehemalige Nationalspieler hat einen rasanten Aufstieg hinter sich. Nach seinem Karriereende 2020 trainierte er bereits die SpVgg Unterhaching und war zuletzt zwei Jahre lang als Assistent von Bundestrainer Julian Nagelsmann tätig. Ihm selbst sei die neue Aufmerksamkeit „unangenehm“. Und der Druck? „Das Gespürorgan habe ich nicht. Druck mache ich mir nur selbst - und der ist maximal“, so der 37-Jährige, der auch bei Bayer Leverkusen und RB Leipzig hoch im Kurs stand.

LUKAS KWASNIOK (1. FC KÖLN)