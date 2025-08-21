Wagner vor Liga-Debüt: "Bin unfassbar egal"

SID 21.08.2025 • 15:02 Uhr Sandro Wagner will vor seinem viel beachteten Debüt in der Fußball-Bundesliga nicht zu sehr im Mittelpunkt stehen. Der Trainer des FC Augsburg gibt sich entspannt.

Sandro Wagner will vor seinem viel beachteten Debüt in der Fußball-Bundesliga als Cheftrainer des FC Augsburg nicht zu sehr im Mittelpunkt stehen. „Ich bin unfassbar egal, die Spieler sind wichtig, der FCA ist wichtig. Ich habe die letzten Tage so viel gelesen, da brauchen wir keine neuen Geschichten über mich“, sagte Wagner vor dem Liga-Auftakt am Samstag (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) beim SC Freiburg und ergänzte: „Es ist wurscht, wie ich mich fühle.“

Nervös sei er jedenfalls nicht, versicherte der 37-Jährige. „Mein erstes Bundesliga-Spiel ist auch schon ein paar Jährchen her. Ich habe hier schon hoch runter, links rechts gespielt und mich viermal gedreht in der Bundesliga“, sagte Wagner. Er sei natürlich ein junger Trainer, „aber ansonsten habe ich schon ein bisschen was gesehen in den letzten 20 Jahren“.