Watzke kandidiert als BVB-Präsident

Der langjährige Geschäftsführer von Borussia Dortmund hat sich entschieden.
Der Machtkampf beim BVB ist eröffnet: Hans-Joachim Watzke hat angekündigt, für das Amt des Präsidenten beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund zu kandidieren. Damit geht der langjährige Geschäftsführer in den Wahlkampf gegen den Amtsinhaber Reinhold Lunow, der eigentlich nicht mehr antreten sollte.

„Bei unserer nächsten Mitgliederversammlung stelle ich mich zur Wahl als Präsident von Borussia Dortmund. Damit folge ich der Bitte der Gremien des BVB“, teilte Watzke am Mittwoch mit. Er habe Lunow diese Entscheidung „in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt“, erklärte der 66-Jährige weiter. Lunow (72) hatte zuletzt angekündigt, an seiner Kandidatur festzuhalten.

Watzke scheidet vor der Mitgliederversammlung im November als Geschäftsführer der ausgegliederten Kapitalgesellschaft aus. Den angestrebten Wechsel ins Präsidium unterstützen Wirtschaftsrat und Ältestenrat. „Es wäre mir eine Ehre, wenn ich nach 20 Jahren operativer Tätigkeit unseren Verein in diesem wichtigen Amt weiterhin unterstützen könnte“, sagte Watzke.

