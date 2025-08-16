Wehrle: Akte Woltemade "ist geschlossen"

SID 16.08.2025 • 20:36 Uhr Der VfB-Boss erteilt dem FC Bayern vor dem Supercup eine Absage im Poker um den begehrten Jungstar.

Vorstandschef Alexander Wehrle vom Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart hat dem FC Bayern im wochenlangen Poker um Shootingstar Nick Woltemade nun eine klare Absage erteilt. "Nick Woltemade spielt nächste Saison beim VfB Stuttgart, die Akte ist geschlossen. Das weiß auch Bayern München. Wir haben sportliche Ziele, die wollen wir erreichen. Wir mussten irgendwann sagen: Jetzt ist gut - und so ist es jetzt", sagte Wehrle vor dem brisanten Duell um den Supercup gegen die Münchner am Samstagabend bei Sky. Auch Sportvorstand Fabian Wohlgemuth bekräftigte bei Sat.1 den klaren VfB-Standpunkt: "Wir beschäftigen uns mit dem Thema ab sofort nicht mehr. "

{ "placeholderType": "MREC" }

Wegen einer möglichen Gehaltserhöhung für den 23 Jahre alten Jungstar, der unbedingt nach München wechseln wollte und sich mit den Bayern einig war, habe man "schon vor ein paar Wochen mit seinem Berater zusammen gesessen", so Wehrle weiter: "Insofern werden wir das auch in den kommenden Tagen nochmal machen, keine Frage. Wir sind daran interessiert, dass alle Parteien zufrieden sind."