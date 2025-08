Fußball-Transfers: Keine "Deadline" bei Woltemade

Alexander Wehrle, Vorstandsvorsitzender des VfB Stuttgart , hält an seiner Position im Fall Nick Woltemade fest. „Ich bleibe bei dem, was ich vor fünf Wochen gesagt habe: Wir wollen mit Nick in die nächste Saison gehen – und wenn etwas Außergewöhnliches passiert, sind wir bereit, uns an einen Tisch zu setzen. Daran hat sich nichts geändert“, sagte Wehrle bei Münchner Merkur/tz.

Bis zum Supercup am 16. August ausgerechnet gegen den FC Bayern wolle der VfB „dann eine Mannschaft zusammen haben, mit der wir in die nächste Saison gehen“, ergänzte der Stuttgarter Boss. Das Wort „Deadline“ wollte Wehrle aber nicht in den Mund nehmen. Die Bayern haben bislang 50 Millionen plus fünf Millionen Euro Boni für den 23-Jährigen geboten. Der Pokalsieger will aber dem Vernehmen nach erst ab 65 Millionen mit den Münchnern verhandeln.