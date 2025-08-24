Weiper doch vor Vertragsverlängerung in Mainz

SID 24.08.2025 • 14:43 Uhr Die Fronten zwischen Mainz und dem U21-Nationalspieler schienen verhärtet. Doch nun gibt es die überraschende Wende.

U21-Vizeeuropameister Nelson Weiper steht nach dem Wirbel der vergangenen Woche doch vor einer Vertragsverlängerung beim Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05. Man habe in den vergangenen Tagen „in sehr offenen Gesprächen mit Nelly und seinem Management einen gemeinsamen Weg gefunden und werde dies in Kürze in einem neuen Vertrag fixieren“, sagte Sportvorstand Christian Heidel kurz vor dem Bundesliga-Auftakt am Sonntag.

Im Zuge der Einigung kehrte Weiper auch sogleich in den Spieltagskader der Mainzer gegen den 1. FC Köln zurück. Zuletzt war der 20 Jahre alte Angreifer wegen seiner ungeklärten Vertragssituation sowohl gegen Dynamo Dresden als auch Rosenborg Trondheim nicht berücksichtigt worden. Um keinen ablösefreien Abgang des Eigengewächses im Sommer 2026 zu riskieren, drängten die Rheinhessen auf eine Verlängerung des auslaufenden Kontrakts oder einen Abgang in der aktuellen Wechselperiode.