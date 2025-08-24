U21-Vizeeuropameister Nelson Weiper steht nach dem Wirbel der vergangenen Woche doch vor einer Vertragsverlängerung beim Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05. Man habe in den vergangenen Tagen „in sehr offenen Gesprächen mit Nelly und seinem Management einen gemeinsamen Weg gefunden und werde dies in Kürze in einem neuen Vertrag fixieren“, sagte Sportvorstand Christian Heidel kurz vor dem Bundesliga-Auftakt am Sonntag.
Weiper doch vor Vertragsverlängerung in Mainz
Im Zuge der Einigung kehrte Weiper auch sogleich in den Spieltagskader der Mainzer gegen den 1. FC Köln zurück. Zuletzt war der 20 Jahre alte Angreifer wegen seiner ungeklärten Vertragssituation sowohl gegen Dynamo Dresden als auch Rosenborg Trondheim nicht berücksichtigt worden. Um keinen ablösefreien Abgang des Eigengewächses im Sommer 2026 zu riskieren, drängten die Rheinhessen auf eine Verlängerung des auslaufenden Kontrakts oder einen Abgang in der aktuellen Wechselperiode.
„Nelly trägt als gebürtiger Mainzer seit 13 Jahren unser Trikot, an seiner besonderen Verbundenheit zu Mainz 05 gab es nie Zweifel“, betonte Heidel: „Nelly ist und bleibt 05ER, darüber sind wir sehr glücklich.“ Weiper hatte sich bei der U21-Europameisterschaft mit vier Treffern ins Rampenlicht gespielt und vor Fixierung seiner Zukunftsplanung eigentlich erst die Entwicklung seiner Spielzeit in Mainz abwarten wollen.