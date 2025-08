Werder-Star: "Erstmal bin ich weg vom Fußball"

Niklas Stark gehört bei Werder Bremen mittlerweile zum festen Inventar. Seit 2022 spielt der Innenverteidiger an der Weser. Bei SPORT1 spricht er über seinen ersten Trainerwechsel in der Hansestadt, seine Vertragsverlängerung und kuriose Mitspieler.

Zudem verkündet der Abwehrmann auch, wer seine besten Gegenspieler in der Bundesliga waren - und verrät, dass er nach seiner Karriere erstmal Abstand will.

SPORT1: Herr Stark, Sie sind bereits zum vierten Mal im Trainingslager im Zillertal. Allerdings erstmals ohne Ole Werner. Was hat sich unter Horst Steffen verändert?

Stark: Es hat mich auch verwundert, wie reibungslos das funktioniert hat. Gefühlt war er bereits die letzten zwei Jahre als Mitspieler wie ein Co-Trainer. (lacht) Es hat mich positiv erstaunt, wie mühelos er in die Rolle geschlüpft ist, als wenn er bereits ein paar Jahre Co-Trainer gewesen wäre.

Stark über Training unter Ex-Mitspieler

Stark: Er lässt seine Chef-Rolle nicht raushängen. Er ist für uns da und fungiert als Vertrauter. Das tut uns gut, so eine Verbindung zum Trainerteam zu haben. Und auch für ihn ist es schön, wieder die Verbindung zur Mannschaft zu haben. Wir sind froh, dass er da ist.

SPORT1: Sie haben im Sommer ihren Vertrag an der Weser verlängert. Was waren die Gründe dafür?

Stark: Die bisherige Zeit war von Erfolgen geprägt. Das, was wir uns vorgenommen haben, haben wir Stück für Stück erreicht. Auch, wenn es gerne noch der eine oder andere Platz weiter oben hätte sein können. Die Tendenz war aber immer positiv, wir wurden jedes Jahr besser. Ich glaube, von beiden Seiten war relativ schnell klar, dass wir weiter zusammenarbeiten wollen.

Stark scherzt: „Mich wollte auch niemand“

SPORT1: Sie sind im vierten Jahr bei Werder und sogar seit 13 Jahren in der Bundesliga. Im Trainingslager waren wieder einige Nachwuchsspieler dabei. Sehen Sie sich als Führungsspieler, der die jungen Akteure anleitet?

Stark: Ich versuche das meiste rauszuholen, aber ob ich ein Führungsspieler bin, das müssen andere bewerten. Ich versuche den Nachwuchsspielern zu helfen, wenn sie in Situationen sind, die ich schon erlebt habe. Allerdings sind viele Nachwuchsspieler auch anders als ich. Manche sind beispielsweise besser oder schlechter im Kopfball, andere bringen eine ganz unterschiedliche Dynamik mit. Da muss man sich im Zweikampf wieder anders verhalten. Daher bin ich ein Fan davon, Tipps zu geben, wenn es aber für ihren Spielstil nicht passt, dann müssen sie andere Lösungen finden.

„Erstmal bin ich weg vom Fußball“

SPORT1: Ein Blick auf Ihre bisherige Karriere zeigt, dass Sie wenig gewechselt sind. Nürnberg, Hertha und Werder sind die einzigen Profistationen. Wie kam es dazu? Haben Sie sich immer so wohlgefühlt bei den Vereinen?

Stark: Erstens das, zweitens wollte mich auch niemand (lacht). Oder es hat nicht geklappt mit einem Transfer. Oft war es nicht so, dass ein Verein gesagt hat ‚Komm unbedingt, wir zahlen was sie wollen!‘. Dazu kommt, dass ich mich überall wohl gefühlt und meinen Vertrag oft verlängert habe. Von daher gehe ich davon aus, dass die Vereine relativ zufrieden mit mir waren. Und ich bin ein bisschen eingesessen, ich mag das, was ich kenne. Ich habe oft ein gutes Verhältnis mit den Physios, mit den Mitarbeitern. Und wenn zu viel neues kommt, muss ich mich erstmal einleben.