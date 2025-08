"Wird ihnen sehr helfen": James lobt Bayern-Neuzugang Díaz

Am Samstag feierte Luis Díaz ein vielversprechendes Debüt für den FC Bayern. Wenn es nach Ex-Bayern-Star James Rodríguez geht, werden die Münchner noch viel Freude an seinem Landsmann haben.

Luis Díaz ist der Königstransfer des FC Bayern in diesem Sommer und nach Adolfo Valencia und James Rodríguez der dritte Kolumbianer, der sein Glück beim deutschen Rekordmeister versucht.

Die Erwartungen an den linken Flügelflitzer sind immens – wie einst bei seinen Landsleuten, die in München jedoch nicht restlos überzeugen konnten. Trotzdem ließ James nun durchblicken, dass „Lucho (Díaz; Anm. d. Red. ) eine gute Wahl getroffen“ habe.

Bayern: James voll des Lobes für Transfer von Luis Díaz

Das Debüt des 28 Jahre alten kolumbianischen Nationalspielers für die Bayern am Samstag beim 2:1-Sieg gegen Olympique Lyon war jedenfalls bereits vielversprechend.

Der 34-Jährige, der inzwischen in Mexiko bei Club Léon sein Geld verdient, war von 2017 bis 2019 von Real Madrid an Bayern ausgeliehen und erzielte in 67 Pflichtspielen 15 Tore und gab 20 Vorlagen.