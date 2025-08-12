Wolfsburgs Paredes fällt nach Fuß-OP aus

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg muss bis auf Weiteres auf Kevin Paredes verzichten. Der 22 Jahre alte Flügelspieler musste sich am Montag einem operativen Eingriff am Fuß unterziehen und steht den Wölfen vorerst nicht zur Verfügung. Die OP verlief nach Angaben des Klubs komplikationslos.