Wolfsburgs Paredes fällt nach Fuß-OP aus

Wolfsburgs Paredes fällt nach Fuß-OP aus

Wie lange der US-Amerikaner ausfällt, ist noch offen.
Kevin Paredes fällt aus
Kevin Paredes fällt aus
© IMAGO / Orange Pictures/SID/IMAGO/Joris Verwijst
SID
Wie lange der US-Amerikaner ausfällt, ist noch offen.

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg muss bis auf Weiteres auf Kevin Paredes verzichten. Der 22 Jahre alte Flügelspieler musste sich am Montag einem operativen Eingriff am Fuß unterziehen und steht den Wölfen vorerst nicht zur Verfügung. Die OP verlief nach Angaben des Klubs komplikationslos.

Wolfsburg bestreitet am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im DFB-Pokal beim Fünftligisten SV Hemelingen das erste Pflichtspiel unter dem neuen Trainer Paul Simonis. Zum Ligastart gastieren die Niedersachsen am 23. August beim 1. FC Heidenheim.

