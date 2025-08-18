Wolfsburgs Vavro bei 9:0-Sieg "schwerwiegend" verletzt

SID 18.08.2025 • 20:54 Uhr Der 29-Jährige wird in den kommenden Tagen operiert. Entwarnung gibt es bei Andreas Skov Olsen.

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg muss bis auf Weiteres auf Abwehrspieler Denis Vavro verzichten.

Der 29-Jährige erlitt beim 9:0-Erfolg in der ersten DFB-Pokalrunde bei der SV Hemelingen am Samstag eine „schwerwiegende Muskelverletzung im Adduktorenbereich“. Das teilten die Niedersachsen am Montag mit. Der Slowake wird in den kommenden Tagen operiert.