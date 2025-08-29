XXL-Umbruch: Wolfsburg will "hungriger Herausforderer" sein

SID 29.08.2025 • 05:38 Uhr Personell hat sich das Team um Alexandra Popp erheblich verändert - schmälern soll das die VfL-Ambitionen vor dem Saisonstart nicht.

Nach dem riesigen Umbruch sieht sich der VfL Wolfsburg laut Trainer Stephan Lerch als "hungriger Herausforderer" der Double-Gewinnerinnen von Bayern München. "Sportlich gesehen geben wir alles, um Paroli bieten zu können. Das können wir auch mit unserer Qualität", sagte der Rückkehrer vor dem Supercup gegen die Münchnerinnen am Samstag (14.00 Uhr/ZDF und MagentaSport) in Karlsruhe.

Nicht nur auf dem Trainerposten gab es Veränderung: 15 Spielerinnen haben den Vizemeister verlassen, ein Dutzend kam dafür neu zum Team um die ehemalige DFB-Kapitänin Alexandra Popp, darunter die drei deutschen Nationalspielerinnen Sophia Kleinherne, Cora Zicai und Stina Johannes.

"Es wird nicht alles auf links gedreht", betonte Ex-Nationalspielerin Svenja Huth trotzdem, zudem bleibe der erfolgsverwöhnte Rekordpokalsieger ambitioniert: "Wir sind alle hier beim VfL, weil wir am Ende der Saison etwas Zählbares in den Händen haben wollen."

Dennoch sei laut Lerch im Kampf mit den Bayern klar: "Wenn man beobachtet, welche Spielerinnen wohin gegangen sind, welche Ablösen da im Raum standen, das ist natürlich ein Statement und ich sehe es als eine große Herausforderung. Aber man kann eben in seinem Rahmen alles geben."

