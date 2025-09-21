"Atemberaubend!" Frankfurt-Choreo sorgt für Unterbrechung

Julius Schamburg 21.09.2025 • 16:05 Uhr Eine Choreografie der Frankfurter Fans sorgt beim Spiel gegen Union Berlin für eine Spielunterbrechung. Die Choreo verzückt die Kommentatoren, sogar Union-Trainer Steffen Baumgart muss lachen.

Die Fans von Eintracht Frankfurt haben mit einer beeindruckenden Choreografie auf sich aufmerksam gemacht - und für eine Spielunterbrechung gesorgt.

Vor dem Bundesliga-Duell mit Union Berlin (JETZT im LIVETICKER) feierten die Frankfurter Fans den 100. Geburtstag des Waldstadions, das mittlerweile Deutsche Bank Park heißt.

Eintracht-Fans „feiern sich zu Recht selber“

Die Fans hielten schwarz- und weißes Choreo-Material in die Höhe und rollten einige Banner aus.

„Sie müssen die Tribüne sehen. Das ist sehenswert. Sie feiern sich zu Recht selber. Wie viel Herz und wie viel Liebe steckt da drin, in all dem, was die Kurve in Frankfurt immer wieder auf die Beine stellt“, sagte DAZN-Kommentator Jan Platte.

Unmittelbar nach Anpfiff musste Schiedsrichter Sven Jablonski dann die Partie für einen kurzen Moment unterbrechen, weil die Choreo-Schnipsel auf den Rasen flogen.

Union-Trainer Steffen Baumgart wurde von den TV-Kameras eingefangen und konnte sich das Lachen nicht verkneifen.

Experte schwärmt: „Atemberaubend“

Experte Freddy Harder erklärte: „Draußen haben sie ja gewartet und Spenden gesammelt für diese Choreo. So viele Menschen haben freiwillig sehr gerne Geld gegeben. Jedes Mal, wenn hier was geplant wird, ist es immer speziell. Das ist wirklich dieses eine große Gemeinsame im Stadion - atemberaubend!“