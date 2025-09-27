4:6 gegen Frankfurt: Gladbach rutscht ans Tabellenende

SID 27.09.2025 • 20:33 Uhr Bei der Heimpremiere von Eugen Polanski spielt das neue Tabellenschlusslicht eine desolate erste Halbzeit.

Borussia Mönchengladbach hat einen neuen Tiefpunkt in der Fußball-Bundesliga erreicht. Im zweiten Spiel mit Trainer Eugen Polanski an der Seitenlinie verloren die weiterhin sieglosen Gladbacher nach einer katastrophalen ersten Halbzeit 4:6 (0:5) gegen den Champions-League-Teilnehmer Eintracht Frankfurt und sind mit lediglich zwei Zählern Tabellenletzter.

Kapitän Robin Koch mit einem Doppelpack (10., 47.), Ansgar Knauff (15.), Jonathan Burkardt (35.), Farès Chaibi (39.) und der überragende Can Uzun (45.+1) trafen für die spielfreudigen Gäste, die vor den Härtetests in der kommenden Woche in der Königsklasse bei Atlético Madrid und in der Liga gegen Bayern München viel Selbstvertrauen sammelten.

Die Borussia zeigte in der Schlussphase eine Reaktion und kam durch Tore von Jens Castrop (72.), Haris Tabakovic (78.), Yannik Engelhardt (83.) und Grant-Leon Ranos (90.+9) noch einmal heran. Ob Polanski auch am nächsten Spieltag gegen den SC Freiburg auf der Trainerbank sitzen wird, ist noch offen. Der in der Kritik stehende Sport-Geschäftsführer Roland Virkus hatte dem ehemaligen Gladbach-Profi zunächst nur zwei Spiele als Coach zugesagt.

„Ich will einfach nur versuchen, die Mannschaft erfolgreich zu führen - am besten mit Siegen“, hatte Polanski vor seiner zweiten Bewährungschance betont. Gegen Frankfurt setzte er dabei auf die Startelf, die beim 1:1 in Leverkusen überzeugt hatte. SGE-Trainer Dino Toppmöller nahm im Vergleich zum wilden 3:4 gegen Union Berlin hingegen gleich drei Wechsel vor, unter anderem stürmte Burkardt wieder von Beginn an.

Im stimmungsvollen Borussia-Park lauerte das Heimteam zunächst auf Konter, Frankfurt übernahm die Spielkontrolle - und war bei Standardsituationen brandgefährlich. Bei einem Freistoß verzog Ritsu Doan zunächst noch knapp am Tor vorbei (8.), zwei Minuten danach traf aber Koch nach einer Ecke per Kopf. Wenig später nutzte Knauff das Durcheinander in der Gladbacher Hintermannschaft nach einem erneuten Freistoß - und Polanski pfefferte seine Wasserflasche genervt auf den Boden.

Während die Offensivabteilung der Borussia harmlos agierte, hatte der Angriff der Frankfurter leichtes Spiel, Burkardt erzielte aus kurzer Distanz den dritten Treffer. Polanski reagierte mit einem Doppelwechsel, doch es wurde nicht besser. Chaibi und Uzun erhöhten, sorgten so für den höchsten Gladbacher Rückstand zur Pause seit dem 0:6 im Dezember 2021 gegen den SC Freiburg - und aus der Heimkurve schallten laute „Virkus raus“-Rufe.