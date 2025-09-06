Abschluss der Trainersuche? Carro hofft auf "nächste Woche"

SID 06.09.2025 • 17:51 Uhr Wer beerbt Erik ten Hag? Die Chefs bei Bayer Leverkusen nähern sich einer Entscheidung.

Klubchef Fernando Carro hat eine zeitnahe Entscheidung in der Trainerfrage beim Fußball-Vizemeister Bayer Leverkusen angekündigt.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Wir arbeiten hart daran. Ich hoffe, dass wir nächste Woche etwas verkünden können“, sagte der Geschäftsführer bei MagentaSport am Rande des offiziellen Eröffnungsspiels der Frauen-Bundesliga in München.

Bayer-Boss lässt sich nicht locken

Nach der Trennung von Erik ten Hag nach nur zwei Bundesliga-Spielen sucht der Werksklub unter Hochdruck einen neuen Coach mit klarem Profil. „Wir brauchen natürlich Trainer, die führen können, die Klarheit und Orientierung geben, die Inhalte haben“, sagte Carro: „Das sind auf jeden Fall Eigenschaften, die der neue Trainer haben sollte.“

Einen Einblick in die Liste der Kandidaten oder einen Hinweis auf die Nationalität des neuen Trainers gab der 61-Jährige nicht. Sportchef Simon Rolfes führe die Verhandlungen „generell immer auf Deutsch, Englisch oder Spanisch“, sagte Carro mit einem Augenzwinkern.

{ "placeholderType": "MREC" }