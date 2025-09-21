Achter Platzverweis: Unrühmlicher Rekord für Mainzer Kohr

SID 21.09.2025 • 06:09 Uhr Durch seine Gelb-Rote Karte in Augsburg zieht der 31-Jährige mit Jens Nowotny und Luiz Gustavo gleich.

Dominik Kohr hat beim Sieg des FSV Mainz 05 beim FC Augsburg seinen achten Platzverweis kassiert - und damit den Rekord in der Fußball-Bundesliga eingestellt. Durch die Gelb-Rote Karte (53.) beim 4:1-Erfolg wegen wiederholten Foulspiels zog der FSV-Profi in seinem 310. Spiel mit Jens Nowotny und Luiz Gustavo gleich.

Für Kohr, der zuvor das 2:0 besorgt hatte (26.), war es bereits die sechste Ampelkarte seiner Karriere, zweimal sah er zudem Rot. Der Brasilianer Gustavo, der für die TSG Hoffenheim, Bayern München und den VfL Wolfsburg spielte, wurde in seinen 245 Bundesliga-Einsätzen sogar noch einmal häufiger doppelt verwarnt, Ex-Nationalspieler Nowotny (334 Spiele) sammelte vorwiegend direkte Platzverweise (5x Rot, 3x Gelb-Rot).

"Dominik Kohr hat halt diesen Namen, deswegen bekommt er diese Gelbe Karte. Das war eine Fehlentscheidung aus meiner Sicht", sagte FSV-Trainer Bo Henriksen über die Kollision mit Augsburgs Han-Noah Massengo, die zum Platzverweis führte: "Das war auch meine Schuld, ich muss ihn in der Pause rausnehmen. Aber ich habe gedacht, es sei kein Problem."