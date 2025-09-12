Der FC Augsburg verleiht Yusuf Kabadayi für ein Jahr an den türkischen Erstligisten Gaziantep FK.
Augsburg gibt Ex-Bayern-Talent ab
Ein Offensivspieler des FC Augsburg soll in der Türkei Spielpraxis sammeln.
Yusuf Kabadayi verlässt Augsburg
© IMAGO / Nordphoto/SID/IMAGO/nordphoto GmbH / Hafner
Der 21 Jahre alte Offensivspieler hatte sich im Dezember am Außenmeniskus verletzt und soll nun Spielpraxis sammeln.
Kabadayi kam vom FC Bayern
Kabadayi war 2024 vom FC Bayern nach Augsburg gewechselt, in der vergangenen Saison kam er in nur sechs Einsätzen auf ein Tor.
„Wir wünschen ihm eine erfolgreiche und vor allem verletzungsfreie Saison in der Türkei“, sagte FCA-Sportdirektor Benni Weber über den ehemaligen U20-Nationalspieler.