Baumgart lässt Leite-Rückkehr gegen Frankfurt offen

Der Trainer von Union Berlin äußert sich zu einem möglichen Comeback des Abwehrspielers - und freut sich auf die Eintracht.

Trainer Steffen Baumgart hat eine Rückkehr von Abwehrspieler Diogo Leite in den Spieltagskader von Fußball-Bundesligist Union Berlin offengelassen. Der zuletzt wechselwillige Verteidiger sei wie Andras Schäfer „wieder im kompletten Trainingsprozess drin“, bestätigte Baumgart am Freitag: „Wir werden morgen die Entscheidung treffen, ob die beiden im Kader sind. Wenn sie im Kader sind, sind sie natürlich auch sehr gute Optionen für die Startelf, sonst würden wir sie nicht mitnehmen.“

Man lasse sich die Entscheidung vor dem Spiel bei Eintracht Frankfurt am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) aber noch offen, erklärte Baumgart. Es gebe „auch noch ein, zwei andere Möglichkeiten“. Leite hatte den Klub im Sommer eigentlich verlassen wollen und daher zwischenzeitlich nur individuell trainiert.

Dem Duell mit den Hessen fiebert Baumgart nach deren Gala-Vorstellung in der Champions League entgegen. „Ich war gestern geil unterhalten von einem über 90 Minuten guten Spiel“, sagte der 53-Jährige mit Blick auf das 5:1 der Eintracht gegen Galatasaray Istanbul am Donnerstagabend. Frankfurt habe mit „viel Power“ eine „richtig gute Mannschaft vom Ergebnis her sehr hoch geschlagen“, schwärmte Baumgart: „Ich glaube, das ist erst einmal Motivation genug, dort bestehen zu wollen. Frankfurt ist eines der spannendsten Stadien, was die Stimmung und Emotionen angeht.“