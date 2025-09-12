Bayer-Coach Hjulmand wird auf "Kapitänsteam" setzen

SID 12.09.2025 • 05:33 Uhr Kasper Hjulmand will beim Vizemeister eine „starke Gruppe“ an Führungskräften etablieren. Sein Vorgänger Erik ten Hag hatte noch Robert Andrich zum Kapitän ernannt.

Kasper Hjulmand möchte als neuer Trainer von Bayer Leverkusen zukünftig auf ein „Kapitänsteam“ setzen. „Es ist sicher, dass wir mehr Kapitäne brauchen und starke Führungskräfte. Also werden wir eine sehr starke Gruppe von Kapitänen zusammenstellen“, kündigte der Däne vor seinem Debüt als Coach des Fußball-Vizemeisters am Freitag (20.30 Uhr/Sky) gegen Eintracht Frankfurt an.

Schließlich sei aus seiner Sicht auch Führung ein „Teamsport“, führte Hjulmand aus, zudem sei das Thema Rotation bei Champions-League-Mannschaften generell unumgänglich. Unter seinem nach nur zwei Bundesliga-Spieltagen entlassenen Vorgänger Erik ten Hag war Nationalspieler Robert Andrich zum Spielführer der Werkself aufgestiegen.