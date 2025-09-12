Newsticker
Bayer-Coach Hjulmand wird auf "Kapitänsteam" setzen

Bayer-Coach umgeht die Andrich-Frage

Kasper Hjulmand will beim Vizemeister eine „starke Gruppe“ an Führungskräften etablieren. Sein Vorgänger Erik ten Hag hatte noch Robert Andrich zum Kapitän ernannt.
Kasper Hjulmand bei seiner Vorstellung in Leverkusen
© IMAGO/Beautiful Sports/SID/Meusel
SID
Kasper Hjulmand will beim Vizemeister eine „starke Gruppe“ an Führungskräften etablieren. Sein Vorgänger Erik ten Hag hatte noch Robert Andrich zum Kapitän ernannt.

Kasper Hjulmand möchte als neuer Trainer von Bayer Leverkusen zukünftig auf ein „Kapitänsteam“ setzen. „Es ist sicher, dass wir mehr Kapitäne brauchen und starke Führungskräfte. Also werden wir eine sehr starke Gruppe von Kapitänen zusammenstellen“, kündigte der Däne vor seinem Debüt als Coach des Fußball-Vizemeisters am Freitag (20.30 Uhr/Sky) gegen Eintracht Frankfurt an.

Schließlich sei aus seiner Sicht auch Führung ein „Teamsport“, führte Hjulmand aus, zudem sei das Thema Rotation bei Champions-League-Mannschaften generell unumgänglich. Unter seinem nach nur zwei Bundesliga-Spieltagen entlassenen Vorgänger Erik ten Hag war Nationalspieler Robert Andrich zum Spielführer der Werkself aufgestiegen.

Die schwierige Aufgabe gegen Frankfurt geht Hjulmand mit „großem Respekt“ an, er verspüre aber „eine sehr gute Energie“ in seiner neuen Mannschaft, betonte Hjulmand: „Ich bin sehr positiv, sowohl in Bezug auf die Menschen als auch auf die Qualität auf dem Spielfeld.“ Generell verspüre er eine große Vorfreude auf die Partie in der ausverkauften BayArena: „Ich kann es nicht erwarten, mit dem Team in einem vollen Stadion loszulegen.“

