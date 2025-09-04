Bayern gegen BVB und Frankfurt am Samstagabend

SID 04.09.2025 • 13:30 Uhr Die DFL hat die Spieltage sechs bis zwölf der Fußball-Bundesliga zeitgenau terminiert.

Auf Rekordmeister Bayern München warten im Oktober in der Fußball-Bundesliga gleich zwei Highlight-Spiele am Samstagabend. Am 18. Oktober empfängt das Team von Trainer Vincent Kompany um 18.30 Uhr in der Allianz Arena Borussia Dortmund. Genau zwei Wochen zuvor sind die Bayern zur selben Uhrzeit bei Eintracht Frankfurt zu Gast. Das geht aus den zeitgenauen Ansetzungen der Spieltage sechs bis zwölf hervor, über welche die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Donnerstag informierte.

Ein weiteres namhaftes Topspiel steht demnach am 10. Spieltag an: Am 8. November empfängt Borussia Mönchengladbach den 1. FC Köln um 18.30 Uhr zum Rheinderby. Das Duell zwischen Vizemeister Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund am 12. Spieltag wird ebenfalls am Samstagabend ausgetragen (29. November). Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Bundesliga-Topspiele am Samstagabend jeweils live.