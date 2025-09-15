Befürchtung bestätigt: Bundesliga-Neuzugang fehlt monatelang

SID 15.09.2025 • 16:49 Uhr Der 1. FC Heidenheim muss monatelang auf einen Neuzugang verzichten. Leart Pacarada hat sich das Kreuzband gerissen.

Trainer Frank Schmidt hatte es schon befürchtet: Bundesligist 1. FC Heidenheim muss monatelang auf Linksverteidiger Leart Pacarada verzichten.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der Neuzugang vom 1. FC Köln zog sich bei seinem Debüt im Trikot der Heidenheimer gegen Borussia Dortmund am Samstag (0:2) bereits nach fünf Minuten einen Kreuzbandriss im linken Knie zu. Dies habe eine MRT-Untersuchung bestätigt, teilte der Klub am Montag mit.

Hiobsbotschaft für Heidenheim: „Trift uns alle hart“

Die Verletzung des 30-Jährigen „trifft uns alle hart – in erster Linie natürlich ihn persönlich“, wird Schmidt in der Mitteilung der Heidenheimer zitiert: „In den nächsten Monaten müssen wir als Mannschaft somit noch enger zusammenstehen, Verantwortung übernehmen und den Ausfall von Leart Pacarada gemeinsam kompensieren.“

Schmidt hatte die Schwere der Verletzung schon bei der Auswechslung seines Schützlings erahnt. „Da meinte Paca, es habe mehrfach geknackt“, hatte der Trainer nach der Heimpleite gegen den BVB im Sky-Interview berichtet.

{ "placeholderType": "MREC" }