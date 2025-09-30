Besser als „Lewa“ und Müller? Matthäus traut Kane Rekord zu

SID 30.09.2025 • 10:25 Uhr Der Rekordnationalspieler ist begeistert von Harry Kane. Eine Hochrechnung macht er allerdings nicht.

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus traut Bayern-Torjäger Harry Kane weitere Rekorde zu. Nach zehn Toren in den ersten fünf Spielen sei für den Engländer sogar die ewige Bundesliga-Bestmarke drin. „Eine Hochrechnung mache ich nicht, weil da viele Faktoren reinspielen. Wenn es aber so weitergeht, er von größeren Verletzungen verschont bleibt und die Leidenschaft und die Lust der Mannschaft fortbestehen, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass die Rekorde von Robert Lewandowski und Gerd Müller gebrochen werden“, schrieb Matthäus in einer Kolumne für skysport.de.

Kane hatte am Wochenende selbst gesagt, dass „auf jeden Fall“ die 41 Bundesliga-Tore von Lewandowski in der Saison 2020/21 anstrebe. Lewandowski benötigte für seinen Rekord, mit dem er den legendären „Bomber“ Gerd Müller übertraf (40 Tore 1971/72), lediglich 29 Spiele.