Blau, gelb und weiß: Bayern-Fans sorgen mit Choreo für Verwunderung

Eine blau-gelb-weiße Choreografie der Bayern-Fans sorgte am Freitagabend vor dem Bundesliga-Spiel gegen Werder Bremen (4:0) aufgrund der ungewöhnlichen Farbkombination für Verwunderung. Was es damit auf sich hat?
Bayern-Fans sorgen für Verwunderung
Blau, Gelb und Weiß sind die Vereinsfarben des thüringischen Traditionsklubs FC Carl Zeiss Jena. Die Fan-Gruppierung „Horda Azzuro“ der Jenaer und die „Schickeria München“ pflegen „seit Jahren intensive Kontakte“, wie aus einem älteren Statement auf der Schickeria-Website hervorgeht.
Fanfreundschaft seit 15 Jahren
Mittlerweile sind die Fan-Gruppierungen seit 15 Jahren befreundet, was auch aus der Choreografie am Freitagabend hervorging: „15 Jahre Freundschaft und Treue“, stand auf einem der Plakate.
Auch bei den Regionalliga-Spielen von Carl Zeiss Jena wurden in der Vergangenheit immer wieder Grüße und Choreografien an die „Schickeria München“ gerichtet – die Fans des FC Bayern revanchierten sich nun mit einem Gruß zurück nach Thüringen.
Die „Schickeria München“ wurde im Jahr 2002 von Fanmitgliedern der Südkurve des FC Bayern München gegründet. Ein Jahr zuvor gründeten Mitglieder aus der Südkurve Jenas die „Horda Azzuro“.