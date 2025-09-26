Blau, gelb und weiß: Bayern-Fans sorgen mit Choreo für Verwunderung

Stefan Kumberger , Johann Schlie 26.09.2025 • 21:09 Uhr Die Fans des FC Bayern überraschen mit einer Choreo vor dem Bundesliga-Spiel gegen Werder Bremen. Dabei grüßen die Münchner die befreundete „Horda Azzuro“ vom FC Carl Zeiss Jena.

Eine blau-gelb-weiße Choreografie der Bayern-Fans sorgte am Freitagabend vor dem Bundesliga-Spiel gegen Werder Bremen (4:0) aufgrund der ungewöhnlichen Farbkombination für Verwunderung. Was es damit auf sich hat?

Blau, Gelb und Weiß sind die Vereinsfarben des thüringischen Traditionsklubs FC Carl Zeiss Jena. Die Fan-Gruppierung „Horda Azzuro“ der Jenaer und die „Schickeria München“ pflegen „seit Jahren intensive Kontakte“, wie aus einem älteren Statement auf der Schickeria-Website hervorgeht.

Fanfreundschaft seit 15 Jahren

Mittlerweile sind die Fan-Gruppierungen seit 15 Jahren befreundet, was auch aus der Choreografie am Freitagabend hervorging: „15 Jahre Freundschaft und Treue“, stand auf einem der Plakate.

Auch bei den Regionalliga-Spielen von Carl Zeiss Jena wurden in der Vergangenheit immer wieder Grüße und Choreografien an die „Schickeria München“ gerichtet – die Fans des FC Bayern revanchierten sich nun mit einem Gruß zurück nach Thüringen.

