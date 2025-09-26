Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Bundesliga
Bundesliga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
WEISSE WESTE
TEAMS
TORJÄGER
Bundesliga>

Blau, gelb und weiß: Bayern-Fans sorgen mit Choreo für Verwunderung

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Bayern-Fans sorgen für Verwunderung

Die Fans des FC Bayern überraschen mit einer Choreo vor dem Bundesliga-Spiel gegen Werder Bremen. Dabei grüßen die Münchner die befreundete „Horda Azzuro“ vom FC Carl Zeiss Jena.
Zaubern die Bayern bald in diesem Retro-Look auf dem Platz? Das Portal "Footyheadlines" leakte jetzt erste Bilder.
Stefan Kumberger, Johann Schlie
Die Fans des FC Bayern überraschen mit einer Choreo vor dem Bundesliga-Spiel gegen Werder Bremen. Dabei grüßen die Münchner die befreundete „Horda Azzuro“ vom FC Carl Zeiss Jena.

Eine blau-gelb-weiße Choreografie der Bayern-Fans sorgte am Freitagabend vor dem Bundesliga-Spiel gegen Werder Bremen (4:0) aufgrund der ungewöhnlichen Farbkombination für Verwunderung. Was es damit auf sich hat?

{ "placeholderType": "MREC" }

Blau, Gelb und Weiß sind die Vereinsfarben des thüringischen Traditionsklubs FC Carl Zeiss Jena. Die Fan-Gruppierung „Horda Azzuro“ der Jenaer und die „Schickeria München“ pflegen „seit Jahren intensive Kontakte“, wie aus einem älteren Statement auf der Schickeria-Website hervorgeht.

Fanfreundschaft seit 15 Jahren

Mittlerweile sind die Fan-Gruppierungen seit 15 Jahren befreundet, was auch aus der Choreografie am Freitagabend hervorging: „15 Jahre Freundschaft und Treue“, stand auf einem der Plakate.

Auch bei den Regionalliga-Spielen von Carl Zeiss Jena wurden in der Vergangenheit immer wieder Grüße und Choreografien an die „Schickeria München“ gerichtet – die Fans des FC Bayern revanchierten sich nun mit einem Gruß zurück nach Thüringen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die „Schickeria München“ wurde im Jahr 2002 von Fanmitgliedern der Südkurve des FC Bayern München gegründet. Ein Jahr zuvor gründeten Mitglieder aus der Südkurve Jenas die „Horda Azzuro“.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite