Der Kapitän ist zurück - muss sich aber etwas gedulden: St. Paulis Trainer Alexander Blessin ist froh über die Rückkehr von Jackson Irvine. "Wir freuen uns auf Jackson und er wird im Kader sein", sagte Blessin vor dem Duell mit dem FC Augsburg am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN): "Er wird aber noch einen Tick brauchen. Der Käpt'n ist wieder an Bord, wird aber erst einmal auf der Bank Platz nehmen."
Blessin freut sich über Irvine-Rückkehr
Der Kapitän der Kiezkicker hat seine lange Zwangspause beendet.
Jackson Irvine kehrt in den Kader zurück
Irvine war im April nach einer Stressreaktion im linken Fuß operiert worden und seitdem ausgefallen. Jetzt kann er mithelfen, den gelungenen Saisonstart mit vier Punkten aus zwei Spielen inklusive des Derbysiegs beim Hamburger SV (2:0) auszubauen.